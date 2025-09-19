В Кувандыке Оренбургской области благоустроили общественную территорию

Общественное пространство на улице Оренбургской благоустроили в городе Кувандыке Оренбургской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона.
Обновленная территория располагается на участке от улицы Ленина до главной площади города. Там обустроили вымощенные плиткой пешеходные дорожки, установили качели и скамейки. Также специалисты оборудовали детский игровой и спортивный комплексы.
Для комфортных прогулок в вечернее время смонтировали гирлянды. Помимо этого, мастера разместили камеры видеонаблюдения. А еще на общественной территории сделали клумбы и живую изгородь из кизильника.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.