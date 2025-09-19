В омской полиции рассказали подробности поиска пропавшей ночью школьницы

«Сегодня в утренние часы в ОМВД России по Полтавскому району обратились взволнованные родители 12-летней девочки: дочери утром не оказалось в комнате, окно было открыто. Они предположили, что она ушла без верхней одежды и обуви. На розыск несовершеннолетней по тревоге был поднят весь личный состав районного отела полиции, привлекались сотрудники Росгвардии, МЧС, неравнодушные местные жители. Около 200 человек на протяжении нескольких часов искали девочку в районном центре и окрестностях», — говорится в сообщении ведомства.