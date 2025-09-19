В омской полиции рассказали подробности поиска пропавшей ночью школьницы

В телеграм-канале «Омская полиция» появилась информация с подробностями о пропавшей минувшей ночью 12-летней жительницы районного поселка Полтавка. Сотрудники ведомства выразили благодарность всем неравнодушным гражданам, помогавшем в поиске.
«Сегодня в утренние часы в ОМВД России по Полтавскому району обратились взволнованные родители 12-летней девочки: дочери утром не оказалось в комнате, окно было открыто. Они предположили, что она ушла без верхней одежды и обуви. На розыск несовершеннолетней по тревоге был поднят весь личный состав районного отела полиции, привлекались сотрудники Росгвардии, МЧС, неравнодушные местные жители. Около 200 человек на протяжении нескольких часов искали девочку в районном центре и окрестностях», — говорится в сообщении ведомства.
Девочку нашли сотрудники уголовного розыска. Ребенок находился в заброшенном доме на окраине поселка. Первичная информация родителей об отсутствии на ней верхней одежды и обуви не подтвердилась — школьница была в одежде по сезону и кроссовках. С девочкой и ее родителями поговорил психолог, в дальнейшем профилактическую работу с семьей продолжит инспектор по делам несовершеннолетних. Омская полиция выразила благодарность всем неравнодушным омичам, откликнувшимся на просьбу о помощи в поиске ребенка.