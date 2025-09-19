В Магадане заселили новый дом на улице Павла Виноградова

Новостройку на улице Павла Виноградова в Магадане, которую возвели в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заселили жильцы, сообщили в управлении проектной деятельности правительства области.
В новой многоэтажке находятся 208 квартир. В них уже выполнена отделка, а также установлена мебель и сантехника. А во дворе смонтировали системы освещения и видеонаблюдения.
Отметим, что этот дом является частью жилого комплекса «Гороховое поле», который планируют достроить до 2030 года. Там предусмотрены шесть новостроек на 1073 квартиры. Их предоставят в аренду молодым специалистам, врачам, педагогам, ученым, работникам культуры и спорта, а также переселенцам из аварийных домов. Помимо этого, комплекс будет включать детский сад, школу и другие социально значимые учреждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.