В Магадане заселили новый дом на улице Павла Виноградова

Отметим, что этот дом является частью жилого комплекса «Гороховое поле», который планируют достроить до 2030 года. Там предусмотрены шесть новостроек на 1073 квартиры. Их предоставят в аренду молодым специалистам, врачам, педагогам, ученым, работникам культуры и спорта, а также переселенцам из аварийных домов. Помимо этого, комплекс будет включать детский сад, школу и другие социально значимые учреждения.