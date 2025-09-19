Талибы запретили в университетах книги, написанные женщинами

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году. С тех пор женщинам запретили, в частности, выходить на улицу без сопровождения родственника-мужчины, пользоваться общественным транспортом, получать любое образование сверх шести классов, публично общаться с другими женщинами. В июле этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидеров «Талибана» за нарушение прав женщин и девочек. Ранее ООН назвала происходящее «гендерным апартеидом» по аналогии с расовой сегрегацией в ЮАР.