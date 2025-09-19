В Прикамье обновили еще шесть региональных дорог

Обновленные дороги соединяют отдельные территории Прикамья, в том числе малые населенные пункты. Так, в Юсьвинском округе отремонтировали дорогу Кудымкар — Усолье. Ее участки проходят через несколько поселений.
В районе поселка Майкор обновили проезжую часть, а на подъездах к мосту через реку Кемельку вместо грунтовки появился асфальт. На этой же автодороге отремонтировали и участок, проходящий через Пожву. Он тоже выполнен в асфальтобетоне.
Асфальтовое покрытие появилось на участках автодороги Усть-Кишерть — Суксун. При этом обновлены участки трассы, проходящие через Седу, Мазуевку, Дикое озеро, Опалихино, Усть-Кишерть, Советную. Здесь установлены остановочные павильоны с заездными карманами, обустроили барьерное ограждение, нанесли разметку.
Еще 26,8 км отремонтировали на автодороге Кудымкар — Гайны. Обновлен участок дороги Соликамск — Красновишерск, установлены 10 остановок и посадочных площадок в районе Соликамска, Сел, Тохтуева, деревни Чертеж и поселка Тюлькино. Новое покрытие появилось на дороге из Горнозаводска до границы Свердловской области. Переведен в асфальт участок трассы Гайны — Усть-Черная.