В Прикамье обновили еще шесть региональных дорог

В районе поселка Майкор обновили проезжую часть, а на подъездах к мосту через реку Кемельку вместо грунтовки появился асфальт. На этой же автодороге отремонтировали и участок, проходящий через Пожву. Он тоже выполнен в асфальтобетоне.