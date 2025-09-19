Ричмонд
Плюс 11 направлений: Из Кишинева запустят новые рейсы в Европу — куда можно лететь

Два рейса запустят уже в этом году, остальные — в 2026.

Источник: Комсомольская правда

Украинская авиакомпания SkyUp запускает 11 новых рейсов из аэропорта Кишинёва.

В 2025 году стартуют два маршрута:

— в Тбилиси (Грузия);

— в Дублин (Ирландия).

Остальные появятся весной 2026 года:

— Малага, Мадрид, Тенерифе (Испания);

— острова Корфу, Родос, Закинтос (Греция);

— Римини (Италия);

— Париж (Франция);

— Базель (Швейцария).

