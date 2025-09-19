Плюс 11 направлений: Из Кишинева запустят новые рейсы в Европу — куда можно лететь

Украинская авиакомпания SkyUp запускает 11 новых рейсов из аэропорта Кишинёва.
В 2025 году стартуют два маршрута:
— в Тбилиси (Грузия);
— в Дублин (Ирландия).
Остальные появятся весной 2026 года:
— Малага, Мадрид, Тенерифе (Испания);
— острова Корфу, Родос, Закинтос (Греция);
— Римини (Италия);
— Париж (Франция);
— Базель (Швейцария).
