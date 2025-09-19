В Ртищеве Саратовской области благоустроили две придомовые территории

Две придомовые территории, которые выбрали на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в прошлом году, преобразили в городе Ртищево Саратовской области. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Эти пространства находятся на улицах Красной и Яблочкова. Там оборудовали детские игровые и спортивные площадки. Также специалисты смонтировали современное освещение и привели в порядок тротуары.
«В этом году во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 390 тысяч жителей региона, а значит, преображение наших городов и поселков продолжится», — рассказал министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.