Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральную площадь в Таразе перекроют на 9 дней

Акимат обещает, что привычное движение возобновится уже утром 28 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

27 сентября в Таразе запланировано проведение праздничных мероприятий ко Дню города. В этой связи вся Центральная площадь, а также участок улицы Толе би — от проспекта Абая до улицы Айтиева — будет перекрыт с 22 до 27 сентября.

При этом за три дня начнется монтаж сцены, и в период с 19 по 22 сентября Центральная площадь также будет перекрыта. Но в течение этих дней проезд к городскому акимату со стороны улицы Толе би еще будет доступен.

Акимат уточняет, что движение будет ограничено с 9:00 до полуночи, после чего в ночное время сквозной проезд будет открыт.