Центральную площадь в Таразе перекроют на 9 дней

27 сентября в Таразе запланировано проведение праздничных мероприятий ко Дню города. В этой связи вся Центральная площадь, а также участок улицы Толе би — от проспекта Абая до улицы Айтиева — будет перекрыт с 22 до 27 сентября.
При этом за три дня начнется монтаж сцены, и в период с 19 по 22 сентября Центральная площадь также будет перекрыта. Но в течение этих дней проезд к городскому акимату со стороны улицы Толе би еще будет доступен.
Акимат уточняет, что движение будет ограничено с 9:00 до полуночи, после чего в ночное время сквозной проезд будет открыт.