Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омских Нефтяниках сильно пострадала в ДТП молодая девушка-мотоциклист

Со слов очевидцев, юная особа ехала на байке без защитного шлема.

Источник: Комсомольская правда

Информацию о серьезном ДТП с пострадавшей девушкой-мотоциклистом опубликовал сегодня, 19 сентября, телеграм-канал «Жесть Омск».

«По предварительным данным, на улице 20 Партсъезда столкнулись автомобиль Daewoo Lanos и питбайк. Со слов очевидцев, водитель автомобиля поворачивал налево и попросту не заметил байк. Девушка на мотоцикле была без шлема и получила серьезные травмы. Ее реанимировали прямо на дороге врачи скорой помощи», — говорится в сообщении телеграм-канала.

На опубликованной фотографии действительно видны врачи скорой помощи, пытающиеся оказать помощь лежащему на асфальте человеку. Информацию о состоянии пострадавшей официальные структуры пока не опубликовали.