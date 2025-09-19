В омских Нефтяниках сильно пострадала в ДТП молодая девушка-мотоциклист

«По предварительным данным, на улице 20 Партсъезда столкнулись автомобиль Daewoo Lanos и питбайк. Со слов очевидцев, водитель автомобиля поворачивал налево и попросту не заметил байк. Девушка на мотоцикле была без шлема и получила серьезные травмы. Ее реанимировали прямо на дороге врачи скорой помощи», — говорится в сообщении телеграм-канала.