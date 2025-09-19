В школах Сочи создали еще 2 агропарка

«Начиная с 2019 года в школах и дошкольных учреждениях города открыты 48 агропарков. За это время в них высажены более 400 плодовых деревьев и кустарников, множество декоративных культур, обустроены огороды, ландшафтные уголки, оборудованы теплицы и системы капельного полива, установлены декоративные элементы. Ведется активная исследовательская работа — проведены испытания 70 сортов различных овощных культур, 25 опытнических работ школьников стали победителями краевого и всероссийского уровня. В проект вовлечены более 1200 учеников учреждений школьного и дошкольного образования», — отметила начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева.