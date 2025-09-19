В школах Сочи создали еще 2 агропарка

Два новых агропарка, где дети осваивают сельскохозяйственные навыки и знакомятся с современными агротехнологиями, открыли в школах № 20 и № 65 в Сочи Краснодарского края, сообщили в администрации города. Воспитание бережного отношения к природе отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Начиная с 2019 года в школах и дошкольных учреждениях города открыты 48 агропарков. За это время в них высажены более 400 плодовых деревьев и кустарников, множество декоративных культур, обустроены огороды, ландшафтные уголки, оборудованы теплицы и системы капельного полива, установлены декоративные элементы. Ведется активная исследовательская работа — проведены испытания 70 сортов различных овощных культур, 25 опытнических работ школьников стали победителями краевого и всероссийского уровня. В проект вовлечены более 1200 учеников учреждений школьного и дошкольного образования», — отметила начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева.
В частности, учащиеся школы № 77 занимаются овощеводством и экспериментируют с экзотическими видами растений: огурдыней, люффой и другими. Также ребята из образовательного учреждения № 94 выращивают гранаты. А вот воспитанники детских садов только начинают осваивать азы аграрной сферы, поэтому их учат работать с почвой, семенами и рассадой.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.