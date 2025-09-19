Ричмонд
В Калининграде планируют перекрыть три улицы на время «Летних стартов»

Ограничения будут действовать 27 и 28 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Для проведения первенства и чемпионата Калининградской области по велосипедному спорту «Летние старты» в областном центре планируют перекрыть движение автотранспорта на трёх улицах. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Речь идёт об ул. Кленовая аллея, Энтузиастов и Технологической на всём их протяжении. Ограничения будут действовать с 9 до 15 часов в субботу и воскресенье, 27 и 28 сентября. До начала проведения мероприятия будут установлены ограждения и дорожные знаки согласно утверждённому проекту организации дорожного движения.