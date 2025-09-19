Ричмонд
Отопление подключат в Кокшетау с 25 сентября

В Кокшетау с 25 сентября стартует отопительный сезон, сообщает акимат города.

Источник: unsplash.com

25 сентября отопление подключат в школьных и дошкольных учреждениях, учебных заведениях, лечебно-профилактических организациях и т. д.

До 27 сентября тепло подадут в объекты жилого фонда, государственные административные здания и другим потребителям.

В Павлодаре отопительный сезон стартовал еще 10 сентября — к теплу подключили социальные учреждения. Отмечалось, что в жилых объектах отопление подадут позднее.

Ранее сообщалось, что жители 5, 6 и 7 участков Красноярских дач в Кокшетау уже неделю остаются без электричества по вечерам.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в северной половине Казахстана в ночные часы возможны заморозки до −1…-3 градусов.