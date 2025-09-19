Отопление подключат в Кокшетау с 25 сентября

25 сентября отопление подключат в школьных и дошкольных учреждениях, учебных заведениях, лечебно-профилактических организациях
До 27 сентября тепло подадут в объекты жилого фонда, государственные административные здания и другим потребителям.
В Павлодаре отопительный сезон стартовал еще 10 сентября — к теплу подключили социальные учреждения. Отмечалось, что в жилых объектах отопление подадут позднее.
Ранее сообщалось, что жители 5, 6 и 7 участков Красноярских дач в Кокшетау уже неделю остаются без электричества по вечерам.
По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в северной половине Казахстана в ночные часы возможны заморозки до −1…-3 градусов.