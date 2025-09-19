В Курской области обновят участок дороги Курск — Шумаково — Полевая

Участок трассы Курск — Шумаково — Полевая в Курской области отремонтируют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Протяженность отрезка составляет 8,3 км. Специалисты уже срезали старый асфальт и положили нижний слой нового покрытия. Сейчас они укладывают верхний слой дорожного полотна, укрепляют обочины и восстанавливают съезды. После этого на проезжей части нанесут разметку из термопластика.
Чтобы не создавать неудобств во время проведения ремонта, на автодороге организовали реверсивное движение. Подчеркнем, что маршрут Курск — Шумаково — Полевая особенно популярен среди туристов. Он ведет к памятнику архитектуры регионального значения — храму Святого Митрофана Воронежского в деревне Букреево.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.