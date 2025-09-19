Создана система для определения эффективности спортсмена по движению его глаз

Как отмечают в пресс-службе, разработка позволяет перейти от традиционной статистики к пониманию того, как игрок воспринимает игру, реагирует на нагрузку и управляет своим телом. «Система помогает выявить параметры, которые вносят ключевой вклад в результативность, а также факторы, ограничивающие эффективность игры. Ключевым элементом системы является интеграция разнородных показателей в комплексный цифровой профиль, где к каждому показателю добавлены практические рекомендации: какие качества развивать, что в спортивной подготовке требует коррекции для выхода на новый уровень игры», — приводятся в сообщении слова соавтора разработки, старшего научного сотрудника Научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус» Яна Бравого.