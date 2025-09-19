В редакции Ura.ru проводят опись имущества в связи с арестом юрлица

«Редакция работает в штатном режиме. Сегодня в екатеринбургский офис агентства судебные приставы доставили исполнительный лист на арест имущества учредителя — “Сибирско-Уральской медиакомпании”. В соответствии с законодательством, сейчас идет процедура описания имущества», — прокомментировали в Ura.ru. Там подчеркивают, что арест не распространяется на взаимодействие компании с контрагентами и трудовые отношения.