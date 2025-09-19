Омский врач, который помогал уклонистам, сам решил пойти на СВО

Как ранее сообщала «КП Омск», мужчина за небольшую плату буквально выжигал желающим язвы в желудках и те получали желанную отсрочку от призыва. За членовредительство в составе организованной группы врачу грозило лишение свободы на срок до пяти до десяти лет.