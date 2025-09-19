Ричмонд
Омский врач, который помогал уклонистам, сам решил пойти на СВО

Из-за этого процесс нал 58-летним эндоскопистом приостановлен.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд города Омска приостановил процесс по громкому уголовному делу 58-летнего врача-эндоскописта. Мужчину обвиняли в пособничестве в уклонении от военной службы в период мобилизации.

Как ранее сообщала «КП Омск», мужчина за небольшую плату буквально выжигал желающим язвы в желудках и те получали желанную отсрочку от призыва. За членовредительство в составе организованной группы врачу грозило лишение свободы на срок до пяти до десяти лет.

Однако 58-летний специалист решил не дожидаться вердикта суда и подписал контракт с минобороны — медик отправился на СВО.