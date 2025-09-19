Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 20 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 20 сентября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением плановых работ на электрических сетях. Они необходимы для предотвращения аварийных ситуаций.
Отключение света в Иркутске 20 сентября 2025.
Лампочки перестанут гореть во многих домах, в том числе расположенных по улице Пискунова, Пролетарской, Садовой, Кряжева, Еловой, Олега Кошевого, Розы Люксембург, Береговой и других. Некоторым счастливчикам придется подождать всего пару часов, а кого-то ждет целый день без света. Но это не беда! Можно смело отправляться на прогулку, ведь в городе потеплеет до +21 градуса.
Более подробную информацию о том, где пройдет отключение света в Иркутске 20 сентября 2025, можно узнать в фотокарточках ниже.
