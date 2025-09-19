Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 20 сентября 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 20 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 20 сентября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением плановых работ на электрических сетях. Они необходимы для предотвращения аварийных ситуаций.

Отключение света в Иркутске 20 сентября 2025.

Лампочки перестанут гореть во многих домах, в том числе расположенных по улице Пискунова, Пролетарской, Садовой, Кряжева, Еловой, Олега Кошевого, Розы Люксембург, Береговой и других. Некоторым счастливчикам придется подождать всего пару часов, а кого-то ждет целый день без света. Но это не беда! Можно смело отправляться на прогулку, ведь в городе потеплеет до +21 градуса.

Более подробную информацию о том, где пройдет отключение света в Иркутске 20 сентября 2025, можно узнать в фотокарточках ниже.

Фото: тг-канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что СК начал проверку из-за возврата самолета на стоянку в аэропорту Иркутска.