Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 20 сентября 2025

Лампочки перестанут гореть во многих домах, в том числе расположенных по улице Пискунова, Пролетарской, Садовой, Кряжева, Еловой, Олега Кошевого, Розы Люксембург, Береговой и других. Некоторым счастливчикам придется подождать всего пару часов, а кого-то ждет целый день без света. Но это не беда! Можно смело отправляться на прогулку, ведь в городе потеплеет до +21 градуса.