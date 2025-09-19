Ричмонд
В Сургуте оштрафовали на 90 тысяч мужчину, предлагавшего Трампу забрать Урал

Житель Сургута получил штраф в 90 тысяч рублей за комментарий в соцсети, где он предложил президенту США «забрать» Уральский федеральный округ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сургутский суд оштрафовал местного жителя на 90 тысяч рублей за публичное высказывание о «передаче» Уральского федерального округа президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Мужчина был признан виновным по части 2 статьи 20.3.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Как уточнили в пресс-службе, прокуратура Сургута обнаружила в одном из телеграм-чатов комментарий под новостью об изъятии Гренландии у Дании. Пользователь написал: «Трамп, лучше забери Уральский федеральный округ, мы тебе доплатим».

Первый раз американский лидер заявил о том, что хочет купить Гренландию в 2019 году, когда шел его первый президентский срок. Он предложил за остров 600 миллионов долларов в год. Дания сочла предложение абсурдным и обсуждать его отказалась.

В 2024-м Трамп опять вернулся к этой теме и перед инаугурацией созвонился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Как сообщала газета Financial Times, в ходе разговора американский президент заявил, что всерьез намерен взять Гренландию под контроль.

