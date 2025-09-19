Женщина выпала с девятого этажа в Витебске и выжила

Жительница Витебска выпала с 9-го этажа шестнадцатиэтажного дома и осталась жива. Как сообщили в МЧС Беларуси, утром в четверг, 18 сентября 2025 года, на пульт спасателей поступила информация о выпавшей из окна женщине. Она застряла между металлическими прутьями ограждения козырька подъезда одного из домов на улице Белобородова. Сотрудники МЧС смогли деблокировать жительницу областного центра. С травмами различной степени тяжести она была доставлена в больницу.