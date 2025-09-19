Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина выпала с девятого этажа в Витебске и выжила

В Витебске женщина упала с девятого этажа многоэтажки и выжила.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Витебска выпала с 9-го этажа шестнадцатиэтажного дома и осталась жива. Как сообщили в МЧС Беларуси, утром в четверг, 18 сентября 2025 года, на пульт спасателей поступила информация о выпавшей из окна женщине. Она застряла между металлическими прутьями ограждения козырька подъезда одного из домов на улице Белобородова. Сотрудники МЧС смогли деблокировать жительницу областного центра. С травмами различной степени тяжести она была доставлена в больницу.

Ранее мы писали о том, что Следственный комитет раскрыл убийство, которое было совершено в Минске в 1995 году (здесь обо всем в деталях и подробностях).