Создан новый класс органических полупроводников для сенсоров опасных газов

Оба типа полупроводников необходимы для производства транзисторов, однако использованию на практике полностью органических логических устройств пока мешает то, что фактически все органические полупроводники n-типа, пригодные для решения подобных задач, не способны работать на открытом воздухе, а не в инертной атмосфере. Российские ученые предположили, что этой проблемы лишены органические полупроводники из диазафлуорена, малоизученного ароматического углеводорода, в молекулах которого присутствует два атома азота.