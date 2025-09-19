Анну Касьяненко назначили министром сельского хозяйства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на встрече с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут представил нового руководителя донского аграрного ведомства — Анну Касьяненко. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
Анна Касьяненко — ростовчанка, окончила Южный федеральный университет, имеет степень кандидата технических наук.
В 24 года специалист возглавила СЗАО «СКВО» в Зерноградском районе. Сегодня это предприятие входит в число лидеров юга России по производству зерна, молока и мяса. Здесь успешно реализуются проекты модернизации и внедряются современные технологии. Ранее Анна Касьяненко работала на предприятиях «Бизон», «Юг Руси», а также на «Новошахтинском заводе нефтепродуктов».
Кроме этого, управленец активно проявила себя в общественной работе и законотворчестве. Она является депутатом Законодательного собрания области и председателем комитета по аграрной политике в Палате молодых законодателей при Совете Федерации РФ.
Анна Владимировна выдвигала инициативы по формированию «бесшовной системы» подготовки кадров для аграрного сектора. В итоге по ее инициативе в ДонГАУ были открыты корпоративные аудитории, а студенты аграрных вузов проходят оплачиваемую практику в «СКВО». Треть сотрудников предприятия — молодые специалисты.
— Рассчитываю, что энергичность, инновационный подход и опыт во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства России помогут развитию нашего сельского хозяйства и позволят внести значительный вклад в решение ключевой задачи — подготовки и удержания кадров на селе. Аграрная сфера — стратегическая для Дона, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в Telegram.