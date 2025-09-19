Анну Касьяненко назначили министром сельского хозяйства Ростовской области

В 24 года специалист возглавила СЗАО «СКВО» в Зерноградском районе. Сегодня это предприятие входит в число лидеров юга России по производству зерна, молока и мяса. Здесь успешно реализуются проекты модернизации и внедряются современные технологии. Ранее Анна Касьяненко работала на предприятиях «Бизон», «Юг Руси», а также на «Новошахтинском заводе нефтепродуктов».