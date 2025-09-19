В подмосковном Ногинске обновят сквер рядом с Ломоносовским лицеем

Сквер, расположенный рядом с Ломоносовским лицеем на Новоногинской улице в подмосковном городе Ногинске, благоустроят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Специалисты уже забетонировали тротуары, которые позже вымостят плиткой. Теперь они приступили к обустройству детской игровой площадки «Дендрология», где разместят качели, карусели и горки. Также подрядчик занимается созданием зоны для занятий воркаутом. Кроме того, в сквере планируют провести озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.