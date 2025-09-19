В подмосковном Ногинске обновят сквер рядом с Ломоносовским лицеем

Специалисты уже забетонировали тротуары, которые позже вымостят плиткой. Теперь они приступили к обустройству детской игровой площадки «Дендрология», где разместят качели, карусели и горки. Также подрядчик занимается созданием зоны для занятий воркаутом. Кроме того, в сквере планируют провести озеленение.