В Москве вручили дипломы стипендии имени Журавлева

Горностаев отметил, что к церемонии подготовили фильм, смонтированный из кадров, снятых самим журналистом и его коллегами-военкорами, а также дополненный их воспоминаниями. В рамках мероприятия зрителям представили получасовую ленту «Парень с нашего двора», основанную на материалах Журавлева и его товарищей, автором фильма стала продюсер РИА Новости Инна Танашева. Горностаев подчеркнул, что получился «трогательный человеческий фильм о Ростиславе» не только как о корреспонденте, но и как о мужественном и добром человеке.