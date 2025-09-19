Думы в Иркутской области продемонстрируют качество работы с обращениями граждан

На 27-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области было принято решение внести изменения в порядок проведения областного конкурса для муниципальных Дум. Теперь в нем появится новая номинация: Работа с обращениями граждан".
Подобный конкурс проводится областным парламентом для того, чтобы создать стимул для развития и повышения качества работы местных представительных органов. По мнению депутатов, работа с обращениями граждан является важной частью этого процесса.
— Сегодня развиваются средства массовой информации, много обращений от жителей поступает через социальные сети, мы уделяем этому внимание и решили внести новую номинацию, — пояснил депутат Заксобрания Виталий Перетолчин. — Думы муниципальных образований будут представлять на конкурсную комиссию свои работы и получать дополнительные баллы.
Еще одно нововведение коснется думы муниципальных округов, которые также смогут принять участие в конкурсе. Кроме того, чтобы мотивировать местных депутатов к участию, решили определять не только победителей в номинациях, но и призеров.
Напомним, очередная сессия Заксобрания проходила в течение двух дней. В первый, 17 сентября, депутаты рассмотрели около 30 вопросов, а во второй, 19 сентября, состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.