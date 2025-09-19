Географ Тишков: у берегов Камчатки возможны афтершоки и активизация вулканов

«Традиционно афтершоки происходят в течение нескольких месяцев. Несмотря на высокую магнитуду, это землетрясение — продолжение камчатского, которое мы наблюдали ранее. Сейчас разрушений нет, угрозы серьезного цунами для Камчатки нет, однако на Курилах возможна более высокая волна», — отметил ученый.