Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

48 нижегородцам вручены государственные награды за особые заслуги в труде

19 сентября 2025 года заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев вручил государственные награды 48 жителям региона. Торжественная церемония состоялась в музее-усадьбе Рукавишниковых.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Выступая на церемонии, Андрей Гнеушев отметил, что для него большая честь вручать награды заслуженным нижегородцам и что Нижегородская земля богата талантливыми и трудолюбивыми людьми.

Он подчеркнул, что пока герои, бойцы СВО, защищают страну на полях сражений, в тылу награжденные куют Победу, добиваясь успехов в различных отраслях, подавая молодежи пример труда и любви к Родине и служения Отчизне.

«Низкий вам поклон и большая благодарность за ваш ратный труд!» — добавил он.

Государственные награды вручены за достижения в сфере культуры и искусства, науки и образования, сельского хозяйства и промышленности, транспортной отрасли, стройиндустрии, спорта, а также представителям государственной и муниципальной службы.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти хотят учредить медаль за поддержку СВО.