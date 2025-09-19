48 нижегородцам вручены государственные награды за особые заслуги в труде

Выступая на церемонии, Андрей Гнеушев отметил, что для него большая честь вручать награды заслуженным нижегородцам и что Нижегородская земля богата талантливыми и трудолюбивыми людьми.
Он подчеркнул, что пока герои, бойцы СВО, защищают страну на полях сражений, в тылу награжденные куют Победу, добиваясь успехов в различных отраслях, подавая молодежи пример труда и любви к Родине и служения Отчизне.
«Низкий вам поклон и большая благодарность за ваш ратный труд!» — добавил он.
Государственные награды вручены за достижения в сфере культуры и искусства, науки и образования, сельского хозяйства и промышленности, транспортной отрасли, стройиндустрии, спорта, а также представителям государственной и муниципальной службы.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти хотят учредить медаль за поддержку СВО.