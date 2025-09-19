Власти прокомментировали отключение интернета на День города в Воронеже

Такую позицию озвучили в правительстве области, отвечая на вопрос о доступности интернета в Воронеже в субботу, 20 сентября, во время празднования Дня города.
Как показывает практика, во время проведения массовых мероприятий доступ к интернету в городе обычно ограничивают. Подобная мера применялась, например, во время фестиваля «Город-сад», когда отсутствовала не только связь с интернетом, но и мобильная связь в целом.
Кроме того, жителей Воронежа в этот день ожидает повышенный спрос на услуги такси.