Власти прокомментировали отключение интернета на День города в Воронеже

Компетентные органы принимают решение об отключении интернета исходя из текущей оперативной ситуации.

Источник: Taylor Grote/CC0

Такую позицию озвучили в правительстве области, отвечая на вопрос о доступности интернета в Воронеже в субботу, 20 сентября, во время празднования Дня города.

Как показывает практика, во время проведения массовых мероприятий доступ к интернету в городе обычно ограничивают. Подобная мера применялась, например, во время фестиваля «Город-сад», когда отсутствовала не только связь с интернетом, но и мобильная связь в целом.

Кроме того, жителей Воронежа в этот день ожидает повышенный спрос на услуги такси.