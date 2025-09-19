Эксперт Железняков: полет «Биона-М» поможет больше узнать о космической радиации

«Различные орбиты, различные высоты — это все очень интересно, потому что они позволяют создать общую картину влияния факторов космического пространства на биологические объекты. Поэтому и нынешний полет очень интересен с научной точки зрения, и будущий полет [»Биона-М3«] по высокой орбите тоже очень интересен. Все вместе они позволят понять, как космическое пространство влияет на организм человека, животных и другие биологические объекты. Это все очень важно, очень интересно и перспективно», — отметил Железняков.