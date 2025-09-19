Полиция усиливает слежку за жителями Молдовы: ПАС закупает систему для распознавания лиц на видеокамерах — устали «фиксировать» участников митингов вручную

«Мы обладатели одной из самых мощных систем анализа, систем аналитики, имея 6 лицензий на территории Республики Молдова, все они были получены полицией. Мы представили по одной лицензии и другим учреждениям, например, система анализа Malteu, она является одной из самых мощных аналитических систем, которые используются самыми сильными государствами. И они были предоставлены нам партнерами, именно для работы, у нас есть и другие системы анализа», — заключил Чернэуцяну.