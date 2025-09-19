Система распознавания лиц на видеокамерах вскоре появится в Молдове, об этом сообщил глава молдавской полиции Виорел Чернэуцяну.
«Уже в пятницу, 19 сентября, у нас будет в наличии и мы собираемся развернуть абсолютное распознавание лиц на всех камерах, которые будут в нашем распоряжении в Молдове», — рассказал глава полиции.
Он также похвастался, что силовые структуры Молдовы могут «в один клик» получить всю информацию о человеке, который находится в поле зрения полиции: все транзакции, все обмены данными и другие действия.
«Мы обладатели одной из самых мощных систем анализа, систем аналитики, имея 6 лицензий на территории Республики Молдова, все они были получены полицией. Мы представили по одной лицензии и другим учреждениям, например, система анализа Malteu, она является одной из самых мощных аналитических систем, которые используются самыми сильными государствами. И они были предоставлены нам партнерами, именно для работы, у нас есть и другие системы анализа», — заключил Чернэуцяну.
Хорошие «партнеры», помогают вести массовую слежку за гражданами Молдовы прямо перед выборами.
