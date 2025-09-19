В Волгодонске прошел фестиваль гимнастики «Звезды атома — 2025»

— В год, когда наша страна празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, мы отмечаем еще одну значимую историческую дату — 80-летие атомной промышленности. Именно в этот год мы заложили, на мой взгляд, прекрасную традицию — проводить турниры по художественной гимнастике. Уверен, что тренерский состав воспитает из этих девочек не только настоящих, успешных спортсменок, но и истинных патриотов нашей прекрасной Родины, которые будут ее прославлять, любить и ценить все самое доброе и вечное, — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.