В Волгодонске прошел фестиваль гимнастики «Звезды атома — 2025»

В Волгодонске впервые состоялся открытый турнир по художественной гимнастике «Звезды атома — 2025». Состязание было посвящено 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности.
Яркий спортивный праздник прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе АЭС. Участницами соревнований стали 146 гимнасток в индивидуальном зачете и 18 команд в групповом. Представительницы 11 городов Ростовской области боролись за награды: Волгодонска, Цимлянска, Ростова-на-Дону, Каменска-Шахтинского, Зверево, Таганрога, Новошахтинска, Аксаи, Батайска, Морозовска и Зернограда.
— В год, когда наша страна празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, мы отмечаем еще одну значимую историческую дату — 80-летие атомной промышленности. Именно в этот год мы заложили, на мой взгляд, прекрасную традицию — проводить турниры по художественной гимнастике. Уверен, что тренерский состав воспитает из этих девочек не только настоящих, успешных спортсменок, но и истинных патриотов нашей прекрасной Родины, которые будут ее прославлять, любить и ценить все самое доброе и вечное, — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
Всего на состязаниях было распределено 200 комплектов медалей. Девятилетняя спортсменка Евгения Андриенко из Цимлянска завоевала золотые медали, как в личном первенстве, так и в составе команды. Этот успех для Жени не первый: год назад она одержала победу в командных соревнованиях на Всероссийском турнире в Нальчике.
— Художественная гимнастика — сложный вид спорта, но очень красивый. Я занимаюсь с четырех лет, каждый день после школы тренируюсь не менее 3 часов. После сегодняшнего удачного выступления меня переполняют самые лучшие и радостные эмоции! — поделилась Евгения Андриенко.