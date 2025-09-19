Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе

Конкурс проводила одна из крупнейших компаний по производству сварочного оборудования в России. Специалисты провели для студентов ряд мастер-классов с возможностью поработать на современных аппаратах.
«Мы изготовили из металла часы. Это изделие мы и отправили на конкурс», — рассказал победитель конкурса, студент 4 курса Эмир Таки.
За звание лучших соревновались около 30 техникумов и колледжей страны. География широкая: от Крыма до Комсомольска-на-Амуре. Керчане взяли победу в двух номинациях. Еще в одном — заняли призовое место.
«За победу в конкурсе мне подарили сварочный аппарат. Теперь на нем я могу работать дома. Это стимул расти и заявлять себя как профессионал своего дела», — добавил Эмир Таки.
Кроме того, победителю вручили сертификат на 110 тысяч рублей. Такой же, только на 750 тысяч рублей, получил и сам техникум.
«Это будет скидка на покупку сварочного оборудования российского производителя. В ближайшем будущем у нас будет модернизация нашей сварочной мастерской. Сделаем замену на оборудование XXI века», — сообщил преподаватель Керченского технологического техникума Михаил Феоктистов.
По мнению руководства техникума, подобные конкурсы развивают в студентах дисциплину и интерес к профессии. А также дают возможность попробовать себя среди лучших сверстников в выбранной ими отрасли.