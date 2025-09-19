Ричмонд
Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе

КЕРЧЬ, 19 сен — РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Студенты Керченского технологического техникума (КТТ) взяли призовые места на Всероссийском конкурсе по сварочному делу среди учащихся колледжей и техникумов. По итогу соревнований студент четвертого курса стал лучшим среди конкурсантов по всей стране, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Конкурс проводила одна из крупнейших компаний по производству сварочного оборудования в России. Специалисты провели для студентов ряд мастер-классов с возможностью поработать на современных аппаратах.

«Мы изготовили из металла часы. Это изделие мы и отправили на конкурс», — рассказал победитель конкурса, студент 4 курса Эмир Таки.

За звание лучших соревновались около 30 техникумов и колледжей страны. География широкая: от Крыма до Комсомольска-на-Амуре. Керчане взяли победу в двух номинациях. Еще в одном — заняли призовое место.

«За победу в конкурсе мне подарили сварочный аппарат. Теперь на нем я могу работать дома. Это стимул расти и заявлять себя как профессионал своего дела», — добавил Эмир Таки.

Кроме того, победителю вручили сертификат на 110 тысяч рублей. Такой же, только на 750 тысяч рублей, получил и сам техникум.

«Это будет скидка на покупку сварочного оборудования российского производителя. В ближайшем будущем у нас будет модернизация нашей сварочной мастерской. Сделаем замену на оборудование XXI века», — сообщил преподаватель Керченского технологического техникума Михаил Феоктистов.

По мнению руководства техникума, подобные конкурсы развивают в студентах дисциплину и интерес к профессии. А также дают возможность попробовать себя среди лучших сверстников в выбранной ими отрасли.