В Госдуме оценили идею о легализации продажи «красивых» автономеров

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Деньги с продажи «красивых» номеров для автомобилей можно направить на поддержку ветеранов боевых действий или многодетных семей, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение продавать «красивые» номера для автомобилей на «Госуслугах».
«Деньги можно направить на социально значимые цели: поддержку ветеранов боевых действий и многодетных семей», — сказала Лантратова.
Она отметила, что в России существует теневой рынок, где «красивые» номера — с запоминающимися комбинациями букв и цифр — продаются за огромные деньги. Особенно, по словам политика, ажиотаж вызвали номера с буквами «СВО» после начала специальной военной операции.
«По данным СМИ, такие номера на неофициальных площадках стартуют от 150 тысяч рублей. А самые желанные комбинации могут стоить до 5 миллионов. Уверена, что легализация продаж поможет навести порядок и направить эти деньги в бюджет», — добавила Лантратова.
Депутат напомнила, что ранее проанализировав то, что бюджет России недополучает огромные суммы из-за отсутствия регулирования, она в апреле 2024 года направила официальный запрос вице-премьеру Дмитрию Григоренко по теме легализации продажи «красивых» номеров для авто.
Парламентарий призвала вернуться к этой инициативе, учитывая изменившуюся экономическую и геополитическую ситуацию.
«Легальные аукционы через “Госуслуги” сделают процесс покупки “красивых” номеров прозрачным, удобным и, главное, законным. Россияне смогут официально приобрести номер, а бюджет получит солидное пополнение», — подытожила Лантратова.
Глава государства в четверг проводил встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу «красивых» номеров на «Госуслугах» и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается.