Лукашенко сказал, какой «министр не врубается» и почему он его «допрашивал»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что «допрашивал» министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова относительно текущей в республике уборочной кампании. Соответствующее заявления Лукашенко сделал в пятницу, 19 сентября 2025 года, в ходе рабочей поездки по Гродненской области.
Лукашенко сказал, что беседовал с министром в том числе по поводу состояния дел на кукурузных полях Беларуси.
— Я его допрашивал вчера: «Ты мне объясни, где, что и как, созреет ли кукуруза?». Начинаются общие фразы философские, — соответствующее видео появилось в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко дал поручения руководству Гродненской области разобраться с текущей динамикой.
— Не уберем на силос — кукуруза пересохнет, и зерно не получим от кукурузы. Поэтому — посмотрите, — сказал президент.
Ранее мы писали о том, что уже стало известно где и как будут работать в Минске сельскохозяйственные ярмарки (читать далее вот тут).