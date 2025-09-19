Начало отопительного сезона снова перенесли в Иркутске из-за теплой погоды

Уже во второй раз перенесли начало отопительного сезона в Иркутске из-за теплой погоды. Теперь подключение первых зданий запланировано уже на 28 сентября, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на чат тг-канала (18+) губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
В чате представитель регионального МинЖКХ сообщил подписчице, что по закону отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится не выше +8°С.
«Согласно сложившимся погодным условиям в регионах Иркутской области, в том числе в Иркутске отопительный сезон начнётся 28 сентября. В первые дни подключают социальные объекты. Напомним, что обязательным условием является устойчивое похолодание. Подключение центрального отопления осуществляется согласно утвержденного графика», — сообщили в министерстве.
Напомним, что изначально отопительный сезон в Иркутске должен был начаться 17 сентября. Затем подключение отопления переносилось на 22 сентября.