Начало отопительного сезона снова перенесли в Иркутске из-за теплой погоды

Уже во второй раз перенесли начало отопительного сезона в Иркутске из-за теплой погоды. Теперь подключение первых зданий запланировано уже на 28 сентября, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на чат тг-канала (18+) губернатора Приангарья Игоря Кобзева.