Начало отопительного сезона снова перенесли в Иркутске из-за теплой погоды

По информации МинЖКХ региона, подключение зданий начнется 28 сентября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уже во второй раз перенесли начало отопительного сезона в Иркутске из-за теплой погоды. Теперь подключение первых зданий запланировано уже на 28 сентября, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на чат тг-канала (18+) губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

В чате представитель регионального МинЖКХ сообщил подписчице, что по закону отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится не выше +8°С.

«Согласно сложившимся погодным условиям в регионах Иркутской области, в том числе в Иркутске отопительный сезон начнётся 28 сентября. В первые дни подключают социальные объекты. Напомним, что обязательным условием является устойчивое похолодание. Подключение центрального отопления осуществляется согласно утвержденного графика», — сообщили в министерстве.

Напомним, что изначально отопительный сезон в Иркутске должен был начаться 17 сентября. Затем подключение отопления переносилось на 22 сентября.