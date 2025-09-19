Вакцинации астанчан от гриппа отложена на 1 октября

В эпидемиологическом сезоне 2024−2025 годов — с 40-й недели 2024 г. по 36-ю неделю 2025 года, — в городе зарегистрировано 260 673 случая ОРВИ. Это на 14% больше, чем в прошлом сезоне, рост в 1,1 раза. Более половины заболевших — дети до 14 лет, 51,6%, что на 8% выше показателя прошлого сезона. Для сравнения: в 2023—2024 гг. было зарегистрировано 126 226 случаев. На 36-й неделе 2025 года зарегистрировано 4 638 случаев ОРВИ. Дети до 14 лет составили 50,1% заболевших. По сравнению с аналогичной неделей прошлого сезона отмечается снижение на 39%