Вакцинации астанчан от гриппа отложена на 1 октября

В эпидемиологическом сезоне 2024−2025 годов — с 40-й недели 2024 г. по 36-ю неделю 2025 года, — в городе зарегистрировано 260 673 случая ОРВИ. Это на 14% больше, чем в прошлом сезоне, рост в 1,1 раза. Более половины заболевших — дети до 14 лет, 51,6%, что на 8% выше показателя прошлого сезона. Для сравнения: в 2023—2024 гг. было зарегистрировано 126 226 случаев. На 36-й неделе 2025 года зарегистрировано 4 638 случаев ОРВИ. Дети до 14 лет составили 50,1% заболевших. По сравнению с аналогичной неделей прошлого сезона отмечается снижение на 39%
По ее словам, в рамках подготовки к предстоящему эпидемиологическому сезону 2025−2026 годов, Управление общественного здравоохранения города выделило средства местного бюджета на закупку 145 000 доз вакцины «ГРИППОЛ+» российского производства для иммунизации населения против сезонного гриппа.
Вакцинация против гриппа проводится лицам из групп риска: медицинским работникам; детям, состоящим на диспансерном учете; детям из детских домов и домов ребенка; пожилым людям из домов престарелых; беременным во втором и третьем триместре; лицам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем; учащимся школ, а также контингенту закрытых учреждений и другим категориям по эпидемиологическим показаниям.
Начало вакцинации было запланировано на 15 сентября, но из-за задержки поставки вакцины старт прививочной кампании перенесен на 1 октября 2025 года. Вакцинация за счет средств местного бюджета проводится в 47 организациях ПМСП. Кроме того, все желающие могут получить прививку на платной основе в медицинском центре «Опен клиник» вакциной «ГРИППОЛ+».
В заключение спикер напомнила о мерах профилактики в период повышенной заболеваемости ОРВИ; использование масок в общественных местах; избегание массового скопления людей; ограничение контактов с заболевшими; регулярная обработка рук антисептика.