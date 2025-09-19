Ричмонд
В Минске на пр. Независимости 20−21 сентября ограничат движение из-за замены асфальта

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр. Независимости 20—21 сентября ограничат движение из-за замены асфальта. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В связи с работами по замене асфальтобетонного покрытия на пр. Независимости будет вводиться полное ограничение движения всех видов транспортных средств: с 20.00 20 сентября до 5.00 21 сентября на местном проезде пр. Независимости от ул. Острошицкой до ул. Шафарнянской (в направлении въезда в город), а с 0.35 21 сентября до 8.00 21 сентября — на местном проезде пр. Независимости от ул. Руссиянова до ул. Стариновской (направление выезда из города).

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута в указанные дни.