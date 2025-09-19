В Перми энергетики проводят ремонт на перекрестке улиц Капитана Гастелло и Левченко

Пермские тепловые сети приступили к ремонту тепломагистрали на улице Капитана Гастелло в Дзержинском районе Перми. Работы необходимо выполнить до старта отопительного сезона 2025/26, чтобы обеспечить надёжную подачу отопления в 6 социальных объектов и 97 многоквартирных домов.
Энергетики меняют на участке теплосети оборудование, регулирующее поток нагретой воды в трубопроводах и защищающее систему теплоснабжения от избыточного давления. Для проведения ремонта до 24 сентября перекрыт проезд по перекрёстку улиц Капитана Гастелло и Левченко. Объезд возможен по улицам Красных Командиров, Самолётной и Бершетскому переулку. Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.
При подготовке к отопительному сезону 2025/26 в Перми энергетики «Т Плюс» выполнили гидравлические испытания 2056 км тепловых сетей, переложили 18,5 км тепломагистралей, проверили оборудование четырёх ТЭЦ, трёх водогрейных котельных, 27 малых котельных, 12 насосных станций и 418 центральных тепловых пунктов.