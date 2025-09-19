В Перми энергетики проводят ремонт на перекрестке улиц Капитана Гастелло и Левченко

Энергетики меняют на участке теплосети оборудование, регулирующее поток нагретой воды в трубопроводах и защищающее систему теплоснабжения от избыточного давления. Для проведения ремонта до 24 сентября перекрыт проезд по перекрёстку улиц Капитана Гастелло и Левченко. Объезд возможен по улицам Красных Командиров, Самолётной и Бершетскому переулку. Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.