Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, где молодежь не должна «отрываться по-своему». Речь об этом, как передает БелТА, зашла в ходе рабочей поездки президента по Гродненской области. Александр Лукашенко вместе митрополитом Вениамином посетили Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь.
Лукашенко, как мы писали ранее, отметил: не стоит «гнать» современную молодежь в храмы, а вот создавать для этого соответствующие условия необходимо и целесообразно.
Митрополит Вениамин вместе с церковнослужителями рассказал, что в молодежной среде в Беларуси все большую популярность набирает такое направление, как монастыринг.
Оно распространено во многих странах мира, но для Беларуси пока является новым трендом. Заключается он в том, что люди приезжают в монастырь, чтобы, как сказал митрополит Вениамин, «оторваться от интернета, телефона, пожить, потрудиться».
— Только чтобы они не отрывались по-своему тут, — заметил президент, намекая на значение этого слова на молодежном сленге.
— В этом плане все строго, — заверили Лукашенко.
