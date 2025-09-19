В поселке Заволжье Ярославской области открыли новую школу

В учреждении разместили просторные кабинеты с современным оборудованием, столярные и слесарные мастерские для практических занятий, медицинский блок. Отметим, что в школе организовали агроклассы, где ребята смогут познакомиться с востребованными в агропромышленной сфере профессиями. Кроме того, ученики смогут выбрать для профильного изучения и другие предметы — химию и биологию, физику и математику или обществознание.