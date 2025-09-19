Ричмонд
В поселке Заволжье Ярославской области открыли новую школу

В учреждении разместили просторные кабинеты с современным оборудованием.

Современную школу, рассчитанную почти на 600 учащихся, открыли в поселке Заволжье Ярославской области. Развитие инфраструктуры в населенных пунктах отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В учреждении разместили просторные кабинеты с современным оборудованием, столярные и слесарные мастерские для практических занятий, медицинский блок. Отметим, что в школе организовали агроклассы, где ребята смогут познакомиться с востребованными в агропромышленной сфере профессиями. Кроме того, ученики смогут выбрать для профильного изучения и другие предметы — химию и биологию, физику и математику или обществознание.

Для занятий физкультурой предусмотрены два спортивных зала. А на пришкольной территории есть футбольное поле с беговыми дорожками.

«Учебный процесс будет организован в одну смену, что отвечает нашей задаче по ликвидации второй смены в школах региона. Кроме непосредственного строительства здания, сделали новую дорогу, освещение, тротуар, идут работы по благоустройству территории», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.