Текслер призвал южноуральцев пройти диспансеризацию

Глава региона отметил, что в области созданы все условия для доступной диагностики. Южноуральцы могут пройти как ежегодный профилактический осмотр, так и расширенную диспансеризацию, включающую дополнительные обследования. Это позволяет своевременно обнаруживать факторы риска и начинать лечение.
По словам главного врача областного центра общественного здоровья Ольги Агеевой, диспансеризация доступна не только в будни, но и по субботам. Это сделано для удобства работающих жителей. Медики сами регулярно проходят обследования, показывая важность профилактики личным примером.