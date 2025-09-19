Ричмонд
Текслер призвал южноуральцев пройти диспансеризацию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с призывом пройти диспансеризацию. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что регулярные проверки здоровья помогают выявлять заболевания на ранних стадиях и предотвращать их развитие.

Источник: Вечерний Челябинск

Глава региона отметил, что в области созданы все условия для доступной диагностики. Южноуральцы могут пройти как ежегодный профилактический осмотр, так и расширенную диспансеризацию, включающую дополнительные обследования. Это позволяет своевременно обнаруживать факторы риска и начинать лечение.

По словам главного врача областного центра общественного здоровья Ольги Агеевой, диспансеризация доступна не только в будни, но и по субботам. Это сделано для удобства работающих жителей. Медики сами регулярно проходят обследования, показывая важность профилактики личным примером.