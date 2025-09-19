В заповеднике «Аскания-Нова» родился детеныш зебры

«У нас хорошие новости. В заповеднике у пары зебр Чапмана родился малыш. Чувствует себя хорошо. Малышу примерно три-четыре дня. Пол пока неизвестен. Мать не подпускает никого. Кормит его самостоятельно», — сказал Мещеряков.