В заповеднике «Аскания-Нова» родился детеныш зебры

В заповеднике «Аскания-Нова» Херсонской области родился детеныш зебры Чапмана.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Малыш зебры Чапмана родился в заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков.

«У нас хорошие новости. В заповеднике у пары зебр Чапмана родился малыш. Чувствует себя хорошо. Малышу примерно три-четыре дня. Пол пока неизвестен. Мать не подпускает никого. Кормит его самостоятельно», — сказал Мещеряков.

По его словам, детеныш находится под чутким присмотром своей мамы и персонала заповедника.

Мещеряков отметил, что в заповеднике обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.

Биосферный заповедник «Аскания-Нова» — особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.