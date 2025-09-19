В заповеднике «Аскания-Нова» родился детеныш зебры

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Малыш зебры Чапмана родился в заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков.
«У нас хорошие новости. В заповеднике у пары зебр Чапмана родился малыш. Чувствует себя хорошо. Малышу примерно три-четыре дня. Пол пока неизвестен. Мать не подпускает никого. Кормит его самостоятельно», — сказал Мещеряков.
По его словам, детеныш находится под чутким присмотром своей мамы и персонала заповедника.
Мещеряков отметил, что в заповеднике обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.
Биосферный заповедник «Аскания-Нова» — особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь — эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.