Запущена образовательная программа «СВОе Дело. Самарская область»

Свыше 250 заявок на участие в обучающей программе «СВОе Дело. Самарская область» подали ветераны СВО и члены их семей. Создание возможностей для развития предпринимательских навыков отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
Программа стартовала со встречи первой группы участников с кураторами проекта и бизнесменами — ветеранами СВО. Присоединиться к обучению можно, заполнив заявку по ссылке до 6 октября.
«Эту программу мы запустили, чтобы помочь ветеранам СВО и их семьям развить собственное дело и реализовать свои идеи уже в мирной жизни. Ее цель — практическая. Будет дана не просто теория, а конкретные инструменты и знания», — отметил глава региона Вячеслав Федорищев.
Обучение состоит из нескольких модулей. Во время него для участников проведут мотивационные встречи, помогут им разработать бизнес-идеи под руководством наставников. Слушатели создадут индивидуальную карту развития своего дела, защитят проекты и получат дипломы, подтверждающие готовность к ведению предпринимательской деятельности.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.