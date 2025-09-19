Запущена образовательная программа «СВОе Дело. Самарская область»

«Эту программу мы запустили, чтобы помочь ветеранам СВО и их семьям развить собственное дело и реализовать свои идеи уже в мирной жизни. Ее цель — практическая. Будет дана не просто теория, а конкретные инструменты и знания», — отметил глава региона Вячеслав Федорищев.