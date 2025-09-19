Эксперт предупредил о распространении менингококка в мире

«Смерть зараженного ребенка может наступить в течение суток — средний многолетний уровень летальности от менингита составляет 16%. Треть детей после менингококка нуждается в постоянной реабилитации в связи с неврологическими, интеллектуальными осложнениями, глухотой, которая ведет к отставанию в развитии. При этом в последние 5−7 лет стали появляться работы о том, что менингококк формирует устойчивость к антибиотикам — препараты просто перестают с ним справляться», — добавила она.