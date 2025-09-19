Эксперт предупредил о распространении менингококка в мире

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Появившаяся в 2025 году вспышка менингококковой инфекции переключилась со взрослых на детей, также в последние 5−7 лет стали появляться работы о том, что менингококк формирует устойчивость к антибиотикам, рассказала руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России (НИИДИ) Сусанна Харит и отметила важность вакцинации против такого заболевания.
Она уточнила, что в 2024 году в мире зарегистрировано 14 926 случаев заболевания менингококковой инфекции, хотя в 2023 году их было 5 985.
«Поначалу вспышка (менингококковой инфекции в 2025 г. — ред.) охватила взрослых, теперь переключается на детей, вызывая у них тяжелые бактериальные менингиты и инвалидизацию», — рассказала Харит в ходе конгресса «Право на здоровье».
Она добавила, что менингококковая инфекция непредсказуема, развивается мгновенно и оставляет после себя жуткие последствия. Так, к ее осложнениям относятся отек головного мозга, септический шок, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, острое почечное повреждение, тромбозы крупных сосудов, инсульт, энцефалит, развитие СДВГ, серьезные некрозы, приводящие к инвалидизации и другие осложнения.
«Смерть зараженного ребенка может наступить в течение суток — средний многолетний уровень летальности от менингита составляет 16%. Треть детей после менингококка нуждается в постоянной реабилитации в связи с неврологическими, интеллектуальными осложнениями, глухотой, которая ведет к отставанию в развитии. При этом в последние 5−7 лет стали появляться работы о том, что менингококк формирует устойчивость к антибиотикам — препараты просто перестают с ним справляться», — добавила она.
Менингококковая инфекция становится и существенным финансовым бременем для государства. По словам Харит, один случай лечения ОРВИ обходится в 2373 рубля, а один случай менингококковой инфекции — 448 тысяч. Поэтому экспертами отмечается важность вакцинации — самого эффективного способа профилактики этой опасной инфекции. Иммунизация позволяет избежать трагических исходов и существенно снизить расходы бюджета.
Сегодня в стране доступно четыре профилактические вакцины от менингококковой инфекции. Из них две — российские вакцины полного цикла — должны быть зарегистрированы в ближайшее время.