В Ростовской области выставили на торги взлетную полосу за 1,1 млн рублей

Взлетную полосу решили продать в одном из районов Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Милютинском районе Ростовской области выставили на аукцион взлетную полосу. Стоимость лота — 1,1 млн рублей. Об этом сообщает один из агрегаторов торгов.

На портале говорится, что прием заявок должны вести до 11 октября 2025 года. Предполагается, что продажу будут вести в формате открытого аукциона. Объект торгов — взлетная полоса площадью 15 тысяч кв. метров, в 1270 метрах севернее хутора Старокузнецов. Сооружение введено в эксплуатацию в 1970 году.

Приватизацию имущества якобы планируют осуществить одновременно с отчуждением земельного участка. Земля относится к категории сельскохозяйственных. На имущество не установлено обременений.

Ранее аналогичный аукцион уже проводился в 2024 году на сайте ГИС Торги. Тогда взлетную полосу продать не смогли.

