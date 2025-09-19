В Ростовской области выставили на торги взлетную полосу за 1,1 млн рублей

В Милютинском районе Ростовской области выставили на аукцион взлетную полосу. Стоимость лота — 1,1 млн рублей. Об этом сообщает один из агрегаторов торгов.
На портале говорится, что прием заявок должны вести до 11 октября 2025 года. Предполагается, что продажу будут вести в формате открытого аукциона. Объект торгов — взлетная полоса площадью 15 тысяч кв. метров, в 1270 метрах севернее хутора Старокузнецов. Сооружение введено в эксплуатацию в 1970 году.
Приватизацию имущества якобы планируют осуществить одновременно с отчуждением земельного участка. Земля относится к категории сельскохозяйственных. На имущество не установлено обременений.
Ранее аналогичный аукцион уже проводился в 2024 году на сайте ГИС Торги. Тогда взлетную полосу продать не смогли.
