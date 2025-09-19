Ричмонд
В минэкологии Башкирии рассказали о судьбе пойманного в Уфе лося

Лося, которого поймали на территории детского сада на улице Шафиева в Уфе, в ближайшее время выпустят в естественную среду в Кушнаренковском районе, подальше от населенных пунктов. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минэкологии республики.

Напомним, на территорию детсада № 218 забрел сохатый. На место оперативно прибыли спасатели управления гражданской защиты города, инспекторы минэкологии, специалисты Росприроднадзора и центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Для безопасности людей и животного улицу Шафиева перекрыли от перекрестка с улицей Рихарда Зорге до больницы.

«В ходе осмотра территории был обнаружен лось в возрасте трех лет. Животное внешне выглядело здоровым и адекватным; его беспокоило лишь повышенное внимание зевак. Предположительно, он зашёл в город из прилегающего лесного массива», — отметил заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев.

Ветеринары щадящим методом усыпили лося. Мера позволила безопасно транспортировать животное.

В ведомстве напомнили, что при встрече с дикими животными в городе не нужно приближаться к ним, лучше избегать любого контакта, стоит воздержаться от кормления и попыток напугать или прогнать лося, избегать резких движений и громких звуков и немедленно сообщить о происшествии в компетентные органы.