В минэкологии Башкирии рассказали о судьбе пойманного в Уфе лося

В ведомстве напомнили, что при встрече с дикими животными в городе не нужно приближаться к ним, лучше избегать любого контакта, стоит воздержаться от кормления и попыток напугать или прогнать лося, избегать резких движений и громких звуков и немедленно сообщить о происшествии в компетентные органы.