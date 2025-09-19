Пожары вспыхнули на трех курортах популярной у белорусских туристов Турции

В популярных у белорусских туристов районах Турции бушуют лесные пожары, сообщает БелТА со ссылкой на турецкие СМИ.
Из-за пожаров в курортных провинциях Анталья, Мугла и Айдын эвакуируют людей. Спасатели сражаются с огнем, но, например, в Мугле им вешает сильный ветер. Уточняется, что за сутки произошло семь лесных пожаров, четыре уже потушены. С огнем пытаются справится с помощью авиации и спецтехники.
Сообщается, что возгорания возникли близ Аланьи в провинции Анталья. Огонь подобрался даже к жилым кварталам. Из-за пожаров, происходят временные отключения электричества, повреждены теплицы и сады местных фермеров.
Всего в трех провинциях задействованы более 10 пожарных самолетов, 20 вертолетов, свыше 150 автоцистерн с водой и более 800 пожарных. О пострадавших информации нет.
