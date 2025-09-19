Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожары вспыхнули на трех курортах популярной у белорусских туристов Турции

В турецкой Анталье бушуют лесные пожары.

Источник: Комсомольская правда

В популярных у белорусских туристов районах Турции бушуют лесные пожары, сообщает БелТА со ссылкой на турецкие СМИ.

Из-за пожаров в курортных провинциях Анталья, Мугла и Айдын эвакуируют людей. Спасатели сражаются с огнем, но, например, в Мугле им вешает сильный ветер. Уточняется, что за сутки произошло семь лесных пожаров, четыре уже потушены. С огнем пытаются справится с помощью авиации и спецтехники.

Сообщается, что возгорания возникли близ Аланьи в провинции Анталья. Огонь подобрался даже к жилым кварталам. Из-за пожаров, происходят временные отключения электричества, повреждены теплицы и сады местных фермеров.

Всего в трех провинциях задействованы более 10 пожарных самолетов, 20 вертолетов, свыше 150 автоцистерн с водой и более 800 пожарных. О пострадавших информации нет.

Ранее мы писали, что женщина выпала с девятого этажа в Витебске и выжила.

Еще рассказали, что в Гродно 23-летний сотрудник СТО угнал отданную на химчистку иномарку и пьяным отправился в поездку (как результат — авария с ущербом, который превысил 50 тысяч белорусских рублей).

Писали мы и о том, что уже стал известен график работы сельскохозяйственных ярмарок, которые будут ждать своих покупателей в Минске (читать далее вот тут).