Пожары вспыхнули на трех курортах популярной у белорусских туристов Турции

Из-за пожаров в курортных провинциях Анталья, Мугла и Айдын эвакуируют людей. Спасатели сражаются с огнем, но, например, в Мугле им вешает сильный ветер. Уточняется, что за сутки произошло семь лесных пожаров, четыре уже потушены. С огнем пытаются справится с помощью авиации и спецтехники.