Мотофестиваль перекроет улицы и ограничит парковку в Петербурге

В субботу, 20 сентября, в Петербурге состоится Фестиваль #мотоГТО. Он пройдет в рамках закрытия мотосезона 2025 года. Для мероприятия перекроют ряд улиц в Петроградском районе.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга

Перекрытие движения.

В период с 12:30 до 14:00 будут перекрывать следующие улицы:

Северную дорогу в направлении от Южной дороги к Рюхиной улице;

Рюхину улицу от Северной дороги к Морскому проспекту;

Морской проспект от Рюхиной улицы к Петроградской улице;

Петроградскую улицу от Морского проспекта к Песочной набережной;

Песочную набережную от Левашовского проспекта к Каменноостровскому проспекту;

Каменноостровский проспект от Песочной набережной к улице Куйбышева;

Австрийскую площадь вдоль домов 12 и 18;

Большую Пушкарскую улицу от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта;

Кронверкскую набережную в направлении от Каменноостровского проспекта к проспекту Добролюбова;

проспект Добролюбова от Кронверкского проспекта к Ждановской набережной;

Ждановскую набережную от проспекта Добролюбова к мосту Красного Курсанта;

Петровский проспект;

Петровскую площадь вдоль дома 13, литера Б, по Петровскому проспекту;

улицу Савиной;

Южную дорогу в направлении от Большого Петровского моста к Северной дороге.

При этом продолжительность перекрытия не будет превышать 30 минут в течение часа, добавили в комитете по транспорту.

Парковка.

Ограничения парковки будут действовать в Петроградском районе в течение всего дня — с 0:00 до 23:59 — на тех же участках, где запланированы перекрытия. Там введут запрет остановки транспорта.

Общественный транспорт.

Перекрытия также внесут изменения в движение общественного транспорта. С 12:30 до 14:00 20 сентября движение автобусов № 1, 10, 14, 25, 29, 46, 76, 128, 185, 191, 220, 227, 230, 249 и 275, троллейбусов № 1, 7, 9, 31, 34 и трамваев № 6 и № 40 будут приостанавливать, но не более чем на полчаса.