Мотофестиваль перекроет улицы и ограничит парковку в Петербурге

Перекрытия также внесут изменения в движение общественного транспорта. С 12:30 до 14:00 20 сентября движение автобусов № 1, 10, 14, 25, 29, 46, 76, 128, 185, 191, 220, 227, 230, 249 и 275, троллейбусов № 1, 7, 9, 31, 34 и трамваев № 6 и № 40 будут приостанавливать, но не более чем на полчаса.