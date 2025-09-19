Мотофестиваль перекроет улицы и ограничит парковку в Петербурге

Перекрытие движения.
В период с 12:30 до 14:00 будут перекрывать следующие улицы:
Северную дорогу в направлении от Южной дороги к Рюхиной улице;
Рюхину улицу от Северной дороги к Морскому проспекту;
Морской проспект от Рюхиной улицы к Петроградской улице;
Петроградскую улицу от Морского проспекта к Песочной набережной;
Песочную набережную от Левашовского проспекта к Каменноостровскому проспекту;
Каменноостровский проспект от Песочной набережной к улице Куйбышева;
Австрийскую площадь вдоль домов 12 и 18;
Большую Пушкарскую улицу от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта;
Кронверкскую набережную в направлении от Каменноостровского проспекта к проспекту Добролюбова;
проспект Добролюбова от Кронверкского проспекта к Ждановской набережной;
Ждановскую набережную от проспекта Добролюбова к мосту Красного Курсанта;
Петровский проспект;
Петровскую площадь вдоль дома 13, литера Б, по Петровскому проспекту;
улицу Савиной;
Южную дорогу в направлении от Большого Петровского моста к Северной дороге.
При этом продолжительность перекрытия не будет превышать 30 минут в течение часа, добавили в комитете по транспорту.
Парковка.
Ограничения парковки будут действовать в Петроградском районе в течение всего дня — с 0:00 до 23:59 — на тех же участках, где запланированы перекрытия. Там введут запрет остановки транспорта.
Общественный транспорт.
Перекрытия также внесут изменения в движение общественного транспорта. С 12:30 до 14:00 20 сентября движение автобусов № 1, 10, 14, 25, 29, 46, 76, 128, 185, 191, 220, 227, 230, 249 и 275, троллейбусов № 1, 7, 9, 31, 34 и трамваев № 6 и № 40 будут приостанавливать, но не более чем на полчаса.