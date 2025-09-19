Ричмонд
В Башкирии возбудили дело из-за долгов по зарплате перед 55 работниками

Работодателю грозит уголовная ответственность за невыплату более 2 млн рублей зарплаты.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура города Кумертау провела плановую проверку соблюдения трудового законодательства в коммерческой организации «Рацион». В ходе проверки выявлены серьезные нарушения прав работников предприятия.

Согласно информации республиканской прокуратуры, в период с сентября по ноябрь 2024 года у работодателя сформировалась задолженность по заработной плате перед 55 сотрудниками. Общая сумма невыплаченных средств превысила 2,1 миллиона рублей.

На основании собранных материалов прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье о невыплате заработной платы более двух месяцев. Дело направлено в следственные органы для дальнейшего расследования.

Параллельно суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании всей суммы задолженности в пользу пострадавших работников.

