В ХМАО более чем наполовину отремонтировали участок дороги Югорск — Надым

Участок трассы Югорск — Советский — Верхний Казым — Надым (до границы ХМАО) приведут в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Объект готов уже более чем на 50%, сообщили в управлении автомобильных дорог Югры.
Капремонт проводят на отрезке протяженностью 17,5 км, расположенном в Белоярском районе. Сейчас специалисты уже начали укладывать верхний слой нового покрытия проезжей части. Для него используют щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. Это современный высокопрочный материал, устойчивый к интенсивным нагрузкам. Также мастера занимаются устройством лотков системы водоотведения.
Подчеркнем, что этот участок является частью автомобильной дороги, которая ведет в соседний Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы на нем позволят повысить транспортную доступность и безопасность движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.