Более 52,4 тысячи жителей Ленобласти установили «Госуслуги Моя школа»

Приложение «Госуслуги Моя школа» было запущено в мае 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На данный момент его установили свыше 52,4 тыс. жителей Ленинградской области, сообщили в комитете цифрового развития региона.
Пользователи приложения могут отслеживать распорядок дня, в том числе расписание уроков и личные дела ребенка. Помимо этого, в «Госуслуги Моя школа» публикуют домашние задания. Также там есть раздел с успеваемостью ребенка.
Кроме того, пользователям приложения доступна библиотека цифрового контента. В нее загружаются подготовленные учителем электронные материалы.
Уточним, что всего с мая 2025 года приложение установили почти 1,5 млн человек. Стать пользователем можно, если родители согласятся предоставить электронной системе сведения об успеваемости школьника. А дети старше 14 лет могут сделать это самостоятельно.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.